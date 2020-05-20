Переливание плазмы спасло врача с COVID-19. ФАН-ТВ

Уже второй пациент выписан домой после успешного лечения COVID-19 путем переливания донорской плазмы.

Заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин перенес заболевание в тяжелой форме. Лечился доктор в городской больнице №40 Санкт-Петербурга.

Уже на пятый день после инфицирования у больного появились тяжелые симптомы вирусной пневмонии: одышка, сильный кашель, нарастающая интоксикация организма. Его состояние ухудшалось.

«Был кашель сильный, насморк. Голова болела. Все это было навязчиво. Ухудшение наступило дней через пять: подскочила температура, появилось очень неприятное затруднение дыхания, кашель, одышка, не хватало воздуха. Все это нарастало… Я уже начал писать письма дочке», — рассказывает Анатолий.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Евгений Гарбузов считает, что ухудшение состояния, приблизительно через пять суток после заражения, является характерной картиной для данного заболевания.

Применение гипериммунной плазмы дало результаты уже на следующие сутки, когда состояние организма пациента значительно улучшилось.

В данный момент уже третий пациент прошел через переливание плазмы, сейчас он находится на аппарате ИВЛ. У него также наблюдается положительная динамика.