Мишустин сообщил, что впервые число выздоровевших больше количества заболевших

Москва, 20 мая. Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства рассказал, что сегодня «первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших».

«Это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией», — добавил Мишустин.

Он отметил, что Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу. По данным председателя правительства, в настоящее время уже 14 регионов начали снимать введенные ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Россия приняла ряд превентивных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. За минувшие сутки в стране подтверждено 8764 случая заболевания COVID-19. Число заболевших в РФ увеличилось до 308 705 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее заявила, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации.