Совфед предлагает продлить льготный период по образовательным кредитам в условиях пандемии

Москва, 20 мая. Сенатор Лилия Гумерова предложила включить в пакет мер поддержки граждан в условиях пандемии продление льгот по образовательным кредитам. Об этом она заявила на пленарном заседании Совета Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Предлагаем включить в пакет мер экономической поддержки граждан в условиях пандемии специальные условия по образовательному кредитованию, — сказала Лилия Гумерова. — В том числе продлить льготный период по образовательным кредитам, который завершается в 2020 году, для тех, кто продолжает обучение по следующему уровню высшего образования на срок этого обучения. А для тех, кто завершил обучение, — на шесть месяцев. Сейчас мы знаем, что [льготный период] составляет три месяца».

Сенаторы также считают необходимым не допустить замораживания программ господдержки образовательного кредитования как минимум до конца 2021 года.

«На наш взгляд, это вполне разумные предложения. Мы их проработали и готовы вместе довести эту работу до логического завершения», — сказала Гумерова.

По словам сенатора, поддержка студентов, которые обучаются на внебюджетной основе, стала одним из наиболее острых вопросов в сфере высшего образования в условиях коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, согласилась с этими предложениями и попросила Гумерову оперативно направить их в адрес вице-премьера Татьяна Голиковой.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.