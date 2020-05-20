LIVE: Теории заговора и борьба за правду

В каждой стране есть обыватели, которые верят в мировое правительство, вмешательство инопланетян, мистику, тотальный контроль искусственного разума или фейки о коронавирусе.

Но конспирологи есть даже среди высокопоставленных чиновников. Так, в США и Западной Европе чиновники регулярно обвиняют российских хакеров во вмешательстве в выборы, а российские СМИ — в поддержке теорий заговора о коронавирусе.

Связаны ли публикации в СМИ теорий заговора с борьбой за правду или это обычная погоня за трафиком?

Можно ли обвинить президента США Дональда Трампа в распространении фейков?

Грозит ли человечеству массовое чипирование?

Начнется ли третья мировая война в эту пятницу или в эти выходные еще успеем отдохнуть?

Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего эфира с экспертами: политологами, учеными, футурологами, общественными деятелями и даже с экстрасенсами.

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