Психолог Чаплыгина назвала способы борьбы с тревожностью на самоизоляции

Москва, 20 мая. Россиянам дали несколько советов о том, как справиться со страхами и тревожностью во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказала психолог, руководитель медико-психологической службы клинической больницы «Медси» Юлия Чаплыгина.

Эксперт также объяснила, как быть тем, кто устал от режима самоизоляции. По ее словам, большинство людей сегодня испытывает страх из-за того, что коронавирусная инфекция ранее не была исследована. Кроме того, тревожность может повышаться из-за переизбытка информации о ходе пандемии. Чаплыгина рассказала, что некоторые ее пациенты решили совсем оградить себя от потока новостей на данную тему.

«Смотришь фильм, никого не трогаешь, бежит внизу бегущая строка, кто там заболел», — передала психолог слова пациентов.

Психолог посоветовала людям, которые устали от самоизоляции, почаще нагружать себя физически. Ежедневные занятия спортом в течение получаса помогут отвлечься. Кроме того, нужно составлять четкий распорядок дня, передает телеканал «360».

Она отметила, что каждый должен задаться вопросом, что он будет делать после завершения карантина и запланировать это.

«Когда-нибудь это обязательно закончится, и мы эту ситуацию преодолеем, — подытожила психолог.

Ранее сообщалось, что ученые из Оксфордского университета провели опрос, в котором приняли участие люди, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса. Исследователи выясняли, что больше всего беспокоит людей во время карантина, передает «Ридус».