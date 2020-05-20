Зеленский не исключил возможности выдвижения на второй срок

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех обещаний. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции в среду, которая транслировалась по местным каналам.

Глава государства обещал подумать над вторым сроком, если будет поддержка народа. Журналисты поинтересовались у президента, хватит ли ему одного срока для выполнения всех обещаний.

«Честно говоря, искренне, одной каденции не хватит», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Зеленский добавил, что во время избирательной кампании обещал занять президентское кресло на один срок.

«Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто «спасибо» не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать о втором сроке. У меня есть, чем думать», — уточнил он.

Ранее бывший глава израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми рассказал, что Владимир Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми, он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены».

Эксперт добавил, что за прошедший год президентства Зеленский не исполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Ранее депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского.