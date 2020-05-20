В‌ ‌России‌ ‌появился‌ ‌сервис‌ ‌объективной‌ ‌оценки‌ ‌качества‌ ‌товаров

В Рунете 18 мая официально стартовал новый бесплатный интерактивный онлайн-сервис оценки качества товаров и услуг — RankQuality.

Сервис призван решить проблему избыточности, разрозненности и недостоверности информации о товарах и услугах, а также о других объектах, представляющих потенциальный интерес для потребителя, — курортах, гостиницах, достопримечательностях, даже целых городах.

Авторы идеи и разработчики RankQuality декларируют главную цель проекта — удовлетворить потребительский запрос на универсальный инструмент, эффективный агрегатор результатов достоверных сравнительных характеристик и экспертных мнений.

Используемые технологии

В основе сервиса лежит автоматизированная система адаптивного ранжирования. Движок принимает в качестве исходных данных заявленные технические характеристики товара, сравнивает с принятыми эталонными значениями, учитывает значимость каждого параметра, вычисляя таким образом финальные баллы.

Окончательная оценка формируется с учетом менее очевидных показателей — престижности бренда, конкурентной базы, обоснованности ценообразования, эксклюзивности или уникальности и прочих.

На результат оценки влияет также и мнение реальных пользователей. Для этого система берет за основу уже существующие оценки и отзывы покупателей на независимых торговых и обзорных площадках. На этом этапе часть недостоверных, ошибочных, явно заказных отзывов и оценок автоматически отфильтровывается алгоритмами машинного обучения, а остальные проходят выборочный ручной контроль.

Ценности и принципы

Команда RankQuality декларирует собственное полное соответствие таким базовым ценностям: беспристрастности, простоте, информативности, точности и прозрачности. Создатели сервиса подчеркивают, что в предложенном формате практически невозможна откровенно ангажированная оценка ввиду полной прозрачности критериев, открытых обоснований и многократного перекрестного контроля.