Баранец поддержал позицию Небензи о фейках ООН про ЧВК «Вагнер» в Ливии

Военный обозреватель КП Виктор Баранец уверен, что Запад боится повторения сирийского сценария в Ливии, поэтому выпускает фейки о ЧВК «Вагнер».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что доклад группы экспертов комитета Организации Объединенных Наций о деятельности в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» основан на сфабрикованных данных. Целью фальсификаций, по мнению дипломата, является попытка дискредитировать российскую политику в африканской стране.

«Еще раз: в Ливии нет российских военных. <…> Большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии», — сказал Небензя во время своего видеовыступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред также выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальный доклад смог просочиться в прессу, причем подобное происходит уже не в первый раз. Говоря о фальсификациях, Василий Небензя заявил, что указанные в документе ссылки на интернет-ресурсы банально не работают, поэтому проверить подлинность утверждений экспертов невозможно.

«Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые «раненые» на самом деле здоровы. Все это можно проверить», — говорит дипломат.

С позицией Небензи согласился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который заявил, что в международных отношениях у Запада появилась «самая поганая мода, которую можно только придумать — обвинения без доказательств».

«Такие методы, такая мода окончательно рушит отношения между странами и превращает международные отношения в склочный базар, где одна бабушка обвиняет другую, не предоставляя фактических доказательств. Я, конечно, знаю и располагаю информацией, как и Небензя, о том, какие страны присутствуют в Ливии официально и неофициально. Хочу помочь нашему постпреду и приоткрою немного завесу тайны, надеюсь, он на меня не обидится — там присутствуют и разведслужбы, и спецназ Турции, разведка и спецназ США, а также военные ряда арабских государств, заинтересованных в том, чтобы Халифа Хафтар не добился успеха», — говорит аналитик.

Более того, собеседник Федерального агентства новостей утверждает, что в ряды так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем большими партиями поступают наемники из других стран, в том числе «недобитки» из сирийского Идлиба.

«Естественно, Запад видит, что Россия в свое время перехватила стратегическую инициативу у США в Сирии, мы фактически на 95% помогли сирийской армии решить задачу по борьбе с международным терроризмом. Осталась только вот эта клоака, этот гадюшник, который нам помешал сжечь господин Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ФАН), попросивший в Сочи у Владимира Путина время на то, чтобы якобы решить проблему Идлиба. Он думал, что завербует там новых сторонников и таким образом отхапает кусок Сирии. Вот только у президента Турции все очень плохо получается», — продолжает Баранец.

Говоря о появлении основанного на фальсификациях доклада группы экспертов ООН о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер», военный обозреватель сообщил, что западные кураторы ПНС опасаются повторения сирийского сценария в Ливии.

«Заявляя о присутствии в Ливии военных РФ, наш Небензя ни на йоту не кривит душой — там нет военных. Если Запад хочет доказать обратное, пусть пытается, ему это не удастся. Когда у нас речь идет о «Вагнере», оказывается, что «Вагнер» у нас везде — в Бразилии, Венесуэле, Сирии, Ливии. Пока только бойцов «Вагнера» Запад не обнаружил в спальне под кроватью президента США. И я просто поражен, как плохо работает американская разведка. Тут подходит высказывание философа Мишеля Фуко о приведениях — все о них говорят, но никто их не видел. Все это смешно, но это также демонстрирует боязнь Запада усиления России в африканском регионе. Вот они и бросают в бой брехню», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Панель экспертов ООН представила доклад о якобы «присутствии российских ЧВК в Ливии», к которому был приложен список из 122 фамилий людей, являющихся, по мнению «экспертов» международной организации, бойцами частных военных компаний из России. Однако «Отделу разоблачений» ФАН удалось при более детальном изучении документа выяснить, что данные 106 из 122 фигурирующих в нем человек были взяты из базы скандального украинского интернет-ресурса «Миротворец».

Эксперты ФАН связались с несколькими людьми, фигурирующими в докладе. Оказалось, что каждый из них был удивлен тем, что его фамилия оказалась в подобном списке. Подробности можно узнать в первой, второй и третьей частях подготовленного нашим агентством расследования.