Варяг назвал повышение боеготовности ЛНР и ДНР последним предупреждением Киева

Украина в одностороннем порядке пытается выйти из «минского формата». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Повышение боеготовности

Луганская и Донецкая народные республики повысили боеготовность из-за ухудшения ситуации на территории Донбасса. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с 1 мая Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз. В течение 19 дней в результате обстрелов со стороны украинских военных погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения, из них пятеро детей.

«Донецкая Народная Республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки», — заявил он.

«Это развяжет нам руки»

Как отметил Александр Матюшин, приведение в боевую готовность вооруженных сил ДНР и ЛНР — закономерный поступок. Украинские войска в Донбассе повысили свою активность. За последнее время, кроме мирных жителей, погибло большое количество военнослужащих республик.

«И это на фоне политических провокаций во время переговоров в «минском формате», где украинские представители отказываются общаться с представителями народных республик, выдвигают от имени Донбасса неизвестных людей, которые бежали на Украину еще в начале войны», — пояснил Александр Матюшин.

По его мнению, Киев может использовать чиновников Донецкой и Луганской областей, сбежавших на Украину, для создания марионеточного правительства Донбасса в изгнании и только с ним вести переговоры. Таким образом, любые переговоры с легитимными представителями Донецкой и Луганской народных республик Киев признавать не будет. Кроме того, по мнению Варяга, Украина попытается убедить страны «нормандского формата» в легитимности «своих» представителей Донбасса.

«И фактически это будет означать выход Киева из процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе в одностороннем порядке. Это развяжет нам, молодым республикам, руки в деле силового «принуждения к миру» и возвращения своих территорий, находящихся под временной оккупацией Украины. Приведение в боевую готовность вооруженных сил ЛНР и ДНР является последним предупреждением Киеву. Дальше начнется полномасштабная война, и украинские войска вспомнят такое забытое ими слово «котел», — заключил Александр Матюшин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.