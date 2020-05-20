Ученые рассказали, какая болезнь может защитить от коронавируса

Москва, 20 мая. Ученые из Института иммунологии Ла Холья в Калифорнии предположили, что переболевшие простудой люди могут иметь некоторую форму иммунитета против коронавируса.

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые два года назад до появления коронавируса. Половина образцов содержали Т-клетки, которые в лабораторных условиях распознали SARS-CoV-2, еще 20% содержали клетки, способные убить вирус.

Ученые отметили, что было бы «заманчиво предположить», что простуда может вызвать некоторую форму иммунитета в коронавирусу. Однако это предположение еще предстоит доказать.

Теория объясняет, почему некоторые люди способны переносить коронавирус в легкой форме, а для некоторых он оказывается смертельным. Соавтор исследования доктор Шейн Кротти также добавила, что проведенный эксперимент показывает, что иммунитет к коронавирусу все же вырабатывается.

«Люди очень обеспокоены вероятностью того, что COVID-19 не вызывает иммунитета, и сообщения о повторном заражении людей усилили эти опасения, но теперь знание того, что среднестатистический человек дает твердый иммунный ответ, должно в значительной степени положить конец этим опасениям», — приводит ее слова издание Cell.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 20 мая, в мире достигло 4,9 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 324 тысячи человек.