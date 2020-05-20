Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке YouTube в России

Москва, 20 мая. Российская компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд, потребовав заблокировать на территории России видеохостинг YouTube. Рассмотрение иска начнется 5 июня.

Сообщается, что Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, требует защитить свои исключительные права. На некоторых YouTube-каналах специалисты компании обнаружили продукт своей деятельности.

Гендиректор компании Светлана Симоненко отметила, что в 2018 году Мосгорсуд уже обращался к Google, которому принадлежит видеосервис, с требованием удалить спорный контент. Однако американская корпорация проигнорировала судебное решение, передает телеканал «360».

Глава Ontarget считает, что блокировка отдельных страниц YouTube не даст требуемого результата, поэтому настаивает на полном ограничении доступа к иностранному видеохостингу. Google пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее с подобной инициативой уже выступал ряд российских экспертов. В частности, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что практика блокировки западных сервисов в России уже есть — за незаконное использование персональных данных россиян в РФ был ограничен доступ к сервису Linkedin.

«Считаю, с Facebook, Twitter и YouTube пора поступить по аналогии с Linkedin. Во всяком случае, пора начинать строго с них спрашивать», — написал Малькевич.

Накануне стало известно, что YouTube удалил российские каналы News Front, Anna News и «Крым-24». При этом компания никак не мотивировала свои действия, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, в ночь на 17 апреля видеохостинг заблокировал аккаунт ФАН, объяснив ограничения нарушением неких правил. В Кремле необоснованную блокировку сочли недопустимой.