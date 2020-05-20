Глава агентства News Front призвал Роскомнадзор остановить «беспредел» YouTube

Москва, 20 мая. Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, блокирует аккаунты русскоязычных СМИ из-за страха Запада перед неугодной правдой. Об этом заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Напомним, ранее YouTube без объяснения причин заблокировал аккаунты трех СМИ: News Front, Anna News и «Крым-24». Как отметил Кнырик, на канале News Front, существовавшем 5,5 года и имевшем свыше 450 тысяч подписчиков, была представлена видеохроника войны в Донбассе. Также руководитель агентства сообщил, что видеохостинг не присылал им никаких предупреждений о нарушении правил.

«Маниакальный страх Запада перед правдой и любым альтернативным мнением приводит к блокировкам и удалению неугодного контента. Иного способа противостоять правде, видимо, нет!» — написал глава News Front.

Кнырик подчеркнул, что Facebook, YouTube и Google не дают работать зарегистрированным российским СМИ.

«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube!!! <…> Если блокируются аккаунты официальных государственных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредительской, антигосударственной и вражеской пропаганды, то, может, Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России? Эта ситуация должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны», — написал руководитель News Front в Telegram-канале агентства.

Отметим, что в апреле с цензурой YouTube и Google столкнулось и Федеральное агентство новостей. Американская корпорация безосновательно заблокировала аккаунт ФАН, из-за чего исчезли тысячи репортажей и документальных фильмов агентства.