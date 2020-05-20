В Госдуме опубликовали поправки к третьему пакету антикризисных мер

Москва, 20 мая. Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал поправки к третьему пакету антикризисных мер поддержки экономики и граждан. Среди них право арендатора на односторонний отказ от договора, а также закрепление права пассажира отказаться от перелета и вернуть деньги за авиабилет в случае ЧС и режима повышенной готовности. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в среду, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

К законопроекту поступило 64 поправки от правительства России, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Согласно документу, с которым ознакомился ФАН, правительству предлагается предоставить право на срок до 12 месяцев с даты отмены ЧС принимать решение о приостановлении обязанности туроператора по возврату клиентам оплаченных ими за тур денежных сумм и ваучеров. Такую поправку предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Кроме того, предлагает законодательно закрепить право пассажира отказаться от перелета и вернуть деньги за авиабилет в случае ЧС и режима повышенной готовности.

Правительство, в свою очередь, хочет разрешить самозанятым использовать налоговый капитал в размере одного МРОТ и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года.

Напомним, президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им соответствующий налоговый капитал.

Сенаторы Андрей Турчак и Валерия Рязанский совместно с депутатами Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым предложили увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 рублей. Действующим законодательством установлены выплаты в размере 1500 рублей по уходу за первым ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Одновременно поправками повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6000 рублей до 13503 рублей.

Депутат Михаил Емельянов внес поправку, по которой арендодатель по договорам аренды недвижимого имущества не вправе требовать арендную плату за период, в котором использование имущества было невозможно из-за введения режима ЧС.

«Арендная плата за вышеуказанный период не начисляется к оплате, за исключением платежей за коммунальные услуги, потребленные арендатором, и расходов на содержание арендуемого имущества», — уточняется в поправке.

Сенаторы Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко, Ильяс Умаханов и Григорий Карасин предложили поправку о возможности перехода на дистанционный режим обучения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Отмечается, что дистанционное обучение вводится вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки и специальностей.