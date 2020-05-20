Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отличается от предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Зеленский выступил в среду на большой пресс-конференции по итогам года президентства. Он отметил, что «всем отличается от Порошенко».

«Я честный и порядочный человек, который болеет за Украину», — сказал действующий украинский президент.

Также Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с главой российского государства Владимиром Путиным и отметил, что Киев готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Украинский президент прокомментировал и возможный приговор экс-главе государства Петру Порошенко по делу о злоупотреблении властью и государственной измене. С точки зрения Зеленского, Порошенко «ждет еще много приключений и приговоров».

Напомним, офис генерального прокурора Украины начал расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины. Как пишут украинские СМИ, к материалам дела приобщат записи телефонных разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения российской госграницы. Бывшего президента Украины также подозревают в том, что он совершил государственную измену во время подписания Минских соглашений.