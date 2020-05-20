СК РФ проверит заявление члена КПРФ Рашкина о COVID-19 на «Эхе Москвы» после обращения ФАН

Москва, 20 мая. Заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ по Москве Евгений Панков поручил проверить статью члена КПРФ Валерия Рашкина о коронавирусе, опубликованную на сайте «Эха Москвы».

«Организуйте проверку изложенных в обращении доводов, детально разберитесь в их сути, примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав», — говорится в поручении Панкова Руководителю СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Андрею Добродомову.

Проверка будет проведена по просьбе Федерального агентства новостей. По мнению ФАН, материал за авторством Рашкина подпадает под уголовную статью о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — 207.1 УК РФ.

В материале член КПРФ критикует меры, принятые российскими властями, против распространения коронавируса. В качестве аргументов Рашкин ссылается на «информацию в Сетях» и приводит сразу три фейка: о «душераздирающих кадрах» с похорон людей, скончавшихся от коронавируса, о «волнах самоубийств» среди врачей и «липовых справках с диагнозом COVID-19».

ФАН считает, что ответственность за публикацию материала, содержащего ложные сведения и нагнетающего панику среди граждан, должен понести не только Рашкин, но и «Эхо Москвы».

Напомним, что 9 мая коммунисты под руководством Рашкина устроили несанкционированную акцию на Пушкинской площади в Москве, тем самым нарушив запрет на проведение массовых мероприятий в период пандемии коронавируса. Полиция призывала членов КПРФ разойтись, но они проигнорировали просьбы правоохранителей. Большинство участников незаконной акции были задержаны. Сам же Рашкин воспользовался депутатской неприкосновенностью.