Альшевских о блокировке российских каналов на YouTube: у Запада закончились аргументы

Мириться с цензурой, которую западные информационные гиганты осуществляют в отношении российских СМИ, недопустимо: нужно как можно более полно освещать «грешки» антироссийских агентов влияния и подвергать их порицанию мировой общественности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на блокировку видеохостингом YouTube, принадлежащим печально известной своими русофобскими выходками корпорации Google, каналов российских СМИ патриотической направленности: News Front, Anna News и «Крым-24». Из-за неправомерных действий находящейся под американской юрисдикцией компании перечисленные издания потеряли аудиторию и доходы с рекламы.

«Хотелось бы верить, что это не было заказом от каких-либо спецслужб, — понадеялся Альшевских. — Однако сейчас во всем мире прослеживается некая антироссийская линия, и любые источники информации, которые показывают нашу страну в положительном свете, становятся нежелательными. Хочу напомнить, что это уже не первый случай — и мы все должны обращать на это наше внимание».

Парламентарий объяснил блокировку каналов патриотических изданий тем, что у западной пропаганды просто закончились аргументы в полемике с ними — поэтому их просто-напросто «отключили» от самого популярного в мире видеохостинга.

«При этом каких-либо аргументов со стороны «блокировщиков» так и не последовало, — отметил депутат. — В общем-то, это не новость — они всегда так поступают, бестактно и без объяснения причин. Но безусловно, мы не должны с этим мириться».

Олег Крючков, генеральный продюсер АНО «ТРК «Крым» — одного из попавших «под раздачу» СМИ — дал комментарий журналистам, в котором разоблачил хваленую западную «свободу слова».

«YouTube просто удалил наш канал с 30 тысячами подписчиков и 10 миллионами просмотров, — заявил Крючков. — Причины не объясняются. Думаю, мы просто больше не будем использовать этот сайт как площадку: что-то объяснять и доказывать его модераторам, я думаю, просто нет смысла».

Еще один пострадавший от неправомерных действий корпорации Google — руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик — выпустил по этому поводу официальное заявление.

«Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества. На канале была широко представлена видеохроника войны в Донбассе с 2014 года. Более 30 видео имели более миллиона просмотров, а топовые — 2–3–4–5 миллионов», — заявил руководитель информагентства.

Кнырик объяснил действия корпорации Google «маниакальным страхом Запада перед правдой и любым альтернативным мнением», что и выливается в итоге в противоправные блокировки и удаление контента.

«Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Facebook, YouTube и Google, если блокируются аккаунты официальных государственных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредительской, антигосударственной и вражеской пропаганды, то, может, Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России?», — спрашивает руководитель информагентства.

В конечном итоге как руководители пострадавших СМИ, так и парламентарии сошлись во мнении, что данная ситуация просто обязана быть в фокусе деятельности Роскомнадзора — особенно в условиях разгоревшейся с новой силой информационной войны.