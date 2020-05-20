В ЛНА опровергли слухи ПНС Ливии об отступлении ливийской армии с позиций в Триполи

Бенгази, 20 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) не осуществляет отступление с занимаемых позиций в столице североафриканского государства – Триполи. Об этом сообщило управление ЛНА по поддержанию морального духа военнослужащих сил фельдмаршала Халифы Хафтара, опровергнув вбросы со стороны террористического триполитанского режима Файеза Сарраджа.

Также представители ливийской армии подчеркнули, что распространяемые боевиками незаконных вооруженных формирований главаря ПНС Файеза Сарраджа слухи о якобы оставлении военнослужащими ЛНА своих позиций в Триполи, являются ложью. В управлении силами фельдмаршала Халифы Хафтара рассказали о том, что имело место проведение передислокации личного состава согласно поставленным командованием тактическим задачам, которое было представлено триполитанским режимом в искаженном виде.

Кроме того, в ЛНА добавили, что смена позиций будет проводиться таким образом, чтобы это никак не отразилось на текущей ситуации на различных направлениях вблизи ливийской столицы — Триполи, в целях сохранения результата, достигнутого ранее. Также сообщается, что дальнейшее перемещение сил и средств будет осуществляться в соответствии с развитием военной обстановки.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал касательно сделанного накануне официальным представителем ЛНА, генерал-майором Ахмадом аль-Мисмари о продолжающемся вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Также в своем обращении спикер ливийской армии заявил о том, что военная база Аль-Ватыя подвергалась нападению не только бандитских группировок ПНС и сирийских наемников, но и турецких оккупантов, использовавших современное вооружение, в том числе ударные беспилотники и военные корабли.