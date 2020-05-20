Кравчук высоко оценил успехи Украины в борьбе с COVID-19

Украина держит под контролем распространение новой коронавирусной инфекции. Сдержать эпидемию стране удалось благодаря верным действиям властей, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы своевременно начали вводить карантинные ограничения и придерживаемся их», — рассуждает собеседник ФАН.

Именно вовремя установленные ограничения помогают сдерживать натиск COVID-19, полагает Кравчук.

«Это стало правильным и важным шагом для того, чтобы страшная болезнь находилась под контролем», — отмечает экс-президент.

В настоящее время ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на Украине позитивная.

«Сегодняшние данные говорят, что за сутки на Украине больше вылечилось, чем заболело — почти в два раза. Это хороший показатель, нужно это приветствовать и выразить благодарность тем, кто справляется с этой эпидемией», — заключил Кравчук.

Обязательный карантин был введен на Украине с 12 марта. В стране было закрыто международное и междугороднее транспортное сообщение. 6 апреля ограничительные меры были ужесточены: гражданам было запрещено собираться более двух человек.

На Украине установлен строгий масочный режим. Обязательным является ношение масок и в общественном транспорте. На 20 мая в стране было зафиксировано 19 230 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 564 человека погибло от COVID-19, 5955 человек — выздоровели.

Полный текст интервью с Леонидом Кравчуком читайте на сайте ФАН в 13:30.