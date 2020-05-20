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Мишустин заявил, что Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу

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Мишустин заявил, что Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу

Москва, 20 мая. Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

По данным главы правительства, в настоящее время уже 14 регионов начали снимать введенные ограничения.

«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает число заболевших. Это хорошая новость, и возможно мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на здравоохранение», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на «правительственном часе» в Совете федерации  сообщила, что эпидемиологическая обстановка значительно улучшилась в 17 регионах, что позволяет им смягчать режим самоизоляции. 

Отметим, что за минувшие сутки в России было выявлено 8764 случаев коронавируса, а полностью выздоровели 9262 человека. Таким образом, впервые с начала эпидемии число вылечившихся пациентов за день превысило количество новых случаев COVID-19.

Мишустин заявил, что Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу

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