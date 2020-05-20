В российских школах началось тестирование отечественного аналога Zoom

Москва, 20 мая. Минпросвещения РФ запустило апробацию отечественного аналога платформы для видеосвязи Zoom в школах Подмосковья и еще 10 регионах страны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

В сообщении говорится, что тестирование прототипа отечественной платформы началось на базе школ в Московской области, к этому процессу также присоединились около 10 регионов России.

По словам специалистов, новый сервис для видеокоммуникации станет частью, разрабатываемой российской образовательной платформы «Мое просвещение». Структура нового приложения будет обладать набором специальных сервисов для аудио- и видеосвязи, которые сопоставимы с крупнейшими зарубежными аналогами.

Ранее руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что отечественная платформа должна обезопасить персональные данные от утечки. По его словам, сохранность личных данных является вопросом не только информационной, но и психологической безопасности.