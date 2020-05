Ролик с неудачным нападением леопарда на «умного» дикобраза выложили в Сеть

Нью-Дели, 20 мая. Молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Видео нападения хищника появилось в Сети.

В субботу, 16 мая, в Twitter офицер индийской лесной службы Рамеш Пандей выложил видео. На кадрах леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты. В ролике, появившемся чуть позже на сайте NDTV, видно, что леопард подходит к дикобразу, последний быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. При этом леопард наклоняется и пытается ударить добычу лапой, но промахивается. Потерпев неудачу, он убегает прочь.

Специалисты объяснили, что в большинстве случаев большие кошки побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае молодому хищнику просто не повезло.

С момента публикации ролик посмотрели 44 тысяч человек, видео набрало 3,6 тысячи лайков и множество комментариев.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d