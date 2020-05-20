Ролик с неудачным нападением леопарда на «умного» дикобраза выложили в Сеть

Нью-Дели, 20 мая. Молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Видео нападения хищника появилось в Сети.

В субботу, 16 мая, в Twitter офицер индийской лесной службы Рамеш Пандей выложил видео. На кадрах леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты. В ролике, появившемся чуть позже на сайте NDTV, видно, что леопард подходит к дикобразу, последний быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. При этом леопард наклоняется и пытается ударить добычу лапой, но промахивается. Потерпев неудачу, он убегает прочь.

Специалисты объяснили, что в большинстве случаев большие кошки побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае молодому хищнику просто не повезло.

«Молодому леопарду непросто справиться с умным дикобразом», — написал автор видео, Рамеш Пандей.

«Дикобразы очень смелые и знают свои сильные стороны», — прокомментировал фиаско леопарда один из пользователей.

С момента публикации ролик посмотрели 44 тысяч человек, видео набрало 3,6 тысячи лайков и множество комментариев.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020

Ранее студентка Эмбер Сомс во время посещения Южноафриканской Республики сняла схватку львов и гиен, которая очень напоминает одну из сцен мультфильма «Король лев». Девушка приехала в национальный парк Крюгера. Во время прогулки она сняла на видео момент, когда львы отбили нападение гиен на львицу.

Позже журналисты обратили внимание, что происходящее напоминает сцену из мультфильма «Король лев», когда львенка Симбу окружили гиены, но его папа Муфаса примчался и спас его.