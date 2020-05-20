Кравчук объяснил, как Зеленский сделал Украину «другой страной»

Новый президент Украины Владимир Зеленский сделал Украину «другой страной». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый лидер независимой Украины Леонид Кравчук.

«Когда он был избран, Верховная Рада оставалась прежней. Старая власть, старые взаимоотношения в обществе. Украина — бедная и очень неавторитетная страна среди других государств мира из-за коррупции», — отмечает Кравчук.

В конце первого года правления Зеленского перед Украиной встала и проблема коронавируса. Таким образом, новому украинскому лидеру пришлось работать в объективно сложных условиях, подчеркивает собеседник ФАН.

Но несмотря на это Владимиру Зеленскому удалось сделать ряд важных шагов, указывает Кравчук.

«Было принято много законов, которые мы не могли принять на протяжении 25 лет. Это и закон об импичменте президенту, и о неприкосновенности депутатов. Был принят ряд законов, которые уточнили возможности наказания за коррупцию и много других решений», — приводит пример подписант Беловежских соглашений.

В целом Кравчук оценивает нынешнее положение в стране как позитивное.

«Можно говорить о том, что ситуация на Украине понемногу меняется. Ситуация не такая, как была до этого: мы живем в другой стране. Во власти, особенно на высоком уровне, мы уже не говорим о коррупции: мы точно знаем, что президент непричастен к каким-либо коррупционным схемам», — считает политик.

Год назад, 20 мая 2019 года президентом Украины стал Владимир Зеленский. Во время своей пресс-конференции, посвященной годовщине инаугурации, Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также признался, что ему не хватит одного срока для выполнения предвыборных обещаний.

Полный текст интервью с Леонидом Кравчуком читайте на сайте ФАН в 13.30.