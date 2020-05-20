Россия и Турция провели новое совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

Дамаск, 20 мая. Россия и Турция провели двенадцатое совместное патрулирование трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Минобороны Турции.

«В рамках соглашения между Россией и Турцией было проведено двенадцатое совместное патрулирование трассы M4 в Идлибе с участием наземных и воздушных элементов», — говорится в сообщении.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации боевиков. В начале марта 2020 года на переговорах в российской столице президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.

Ранее силы России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что подразделения российской военной полиции также патрулируют некоторые маршруты в провинции Алеппо. По словам Журавлева, военные России и Турции взаимодействуют по непрерывному каналу связи.