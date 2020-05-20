«Русские вернут свое»: Роман Носиков о краже водки за ЮКОС и загадке благополучия Европы

Суд Нидерландов арестовал по иску бывших акционеров ЮКОСа бренды Stolichnaya и Moskovskaya российского казенного предприятия «Союзплодимпорт». Это решение принято как мера возмещения убытков экс-владельцам нефтяной компании за ее экспроприацию государством…

Так эта новость звучит на языке джентльменов из стран с европейскими ценностями, традициями, культурой и мебелью с гнутыми ножками.

Если же описывать происшествие русским языком, то окажется, что европейская страна с гнутыми ножками решила компенсировать джентльменам с гнутыми пальцами недополученную прибыль — Путин не позволил им воровать у России ее национальное достояние. Компенсировать будут за счет кражи другого нашего национального достояния.

Инцидент, на мой взгляд, нуждается в осмыслении и расстановке точек над «е».

Кровь, пот и слезы

Перед нами — прекрасная иллюстрация старинной загадки о природе благополучия Старого Света, которая, собственно, никакой загадкой не является. Оно, благополучие, всегда ковалось так. Именно из этого плохо пахнущего дела и растут европейские ножки.

Голландия в этом отношении никак не лучше остальной Европы. Миру есть, что припомнить Голландии.

С 1602 года голландская Ост-Индская компания выжимала из Востока кровь, пот и слезы, превращая их в прибыль, потребление и изящную мебель в стиле барокко. Карл Маркс охарактеризовал историю компании как «бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей».

В прибыль обращалось все: земля, полезные ископаемые, люди, плоды сельского хозяйства. Люди становились рабами, их земля — плантациями и рудниками. Наградой за труд были голод, плеть, карательные экспедиции против сбежавших туземцев и массовые неизбирательные казни.

В порядке борьбы с сопротивлением голландцы уничтожали целые деревни. В Индонезии они творили то, что потом повторили немецкие оккупанты в Белоруссии.

Наши люди с хорошими лицами говорят о европейской науке и плодах прогресса, облизываясь на построенное Европой благополучие. Но основным экономическим процессом, обеспечившим этот прогресс, был варварский грабеж.

Это и есть базис передового Старого Света — производственные отношения. А ценности, ножки и веселые гонки на коньках по замерзшим каналам — это обслуживающая надстройка.

Цивилизация против природы

В этой связи невозможно не вспомнить о таком европейском понятии, как «цивилизация». Согласно европейским воззрениям на мир, он делится на две неравноправные части — цивилизацию и дикость.

Цивилизации позволено все. Она — высшая ценность этого мира. Она и есть смысл мира. Поэтому «несение цивилизации», «развитие цивилизации» и «защита цивилизации» являются актами, априори оправдывающими любые методы и цену. Разумеется, «любая цена» платится не из своего кармана.

Русские сейчас, прямо на наших глазах, осмыслены голландским правосудием как туземцы, посягнувшие на право европейца забирать у них все, что ему нужно для «цивилизации»: нефть, ученых, собственность, даже водочный бренд «Московская». Дикари воспротивились своему предназначению служить цивилизации и должны быть наказаны.

Это нужно раз и навсегда уяснить: европейское понимание цивилизации — это способность человека к господству над природой, включая сросшихся с ней дикарей. Цивилизованный человек — господин. Дикарь же — то, что следует покорить.

Именно поэтому в иностранных СМИ европейские джентльмены с витыми ножками уже с неделю катают истерику о том, что в России эпидемия коронавируса косит маловато русских. Ведь умение сопротивляться пандемии — вид господства над природой. И если русские способны на это господство, то следовательно они цивилизованны.

А значит, они не только не могут быть объектами цивилизаторской миссии с причитающимися цивилизаторам ништяками вроде ресурсов, рабов или сокровищниц туземных владык, но и сами способны вести цивилизаторскую миссию. Это влечет потерю невероятных прибылей и вдобавок налагает на джентльменов какие-никакие обязанности.

Русские вернут свое

По той же самой причине для европейской идеи с гнутыми ножками крайне важно верить, будто русские не победили Третий рейх, а «закидали трупами». Ведение высокотехнологичной войны — это господство над природой, поэтому давайте-ка мы, как джентльмены, вслед за пропагандой Геббельса придерживаться версии о «миллионе изнасилованных немок», а не о тысячах полевых кухонь на улицах Берлина. А если кухни все же были, то тем хуже для них.

Именно поэтому российские спортсмены — не настоящие, а результат государственной допинговой программы по подсовыванию пробирок с подсоленной мочой в дырку в стене. Ведь спорт — атрибут цивилизации, то есть все той же способности к господству. Мы, джентльмены, признали, так уж и быть, победу чернокожего бегуна на Играх-1936 в Берлине, но русских до медалей не допустим. И если медали все же были, то смотри выше.

Пока русские спортсмены — жулики, пока СССР закидал Вермахт трупами, пока «это неправда, что русские хорошо подготовились к отражению эпидемии», у России можно взять и отобрать любое ее достояние на выбор — в качестве компенсации за то, что не удалось отобрать что-то еще.

А потом забраться поскорее в бункер и сидеть там съежившись из страха за свое мнимое благополучие — в ожидании неминуемого прихода русских. Потому что русские, в отличие от несчастных дикарей, всегда приходят, чтобы вернуть свое.