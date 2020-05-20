Манукян призвал компетентные органы разобраться с «серой бухгалтерией» Навального

Как выяснил Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» (названный по аналогии с принадлежащим Навальному так называемым ФБК — признанным иноагентом «Фондом борьбы с коррупцией». — Прим. ФАН), в Стэнфорде, где обучается Даша Навальная, ей компенсируют только стоимость обучения (ранее ФАН пытался разобраться в причинах этой американской щедрости. — Прим. Ред.). Проживание в студенческом общежитии и все остальные траты Даши ложатся на плечи ее семьи.

Суммарный годовой доход семьи Навальных, согласно представленной Дашей отчетности для Стэнфорда, где-то от 60 до 120 тысяч долларов. При этом, согласно информации самого американского университета, проживание за год в кампусе составляет 36 тысяч долларов, за весь период обучения — 144 тысячи долларов.

В связи с карантином из-за коронавируса Даша Навальная должна была покинуть кампус до 30 марта (и вернуться в Россию, чего она по неизвестным причинам так и не сделала), поэтому расходы на ее проживание составили 28 тысяч долларов, то есть 1,9 миллионов рублей.

За оставшийся период обучения на проживание дочери в США Алексей Навальный должен выложить еще более восьми миллионов рублей. Кроме того, так как после объявления карантина Даша предпочла не возвращаться в Россию, а остаться в США, ее проживание там за последние два месяца стоило не менее восьми тысяч долларов.

Трудно поверить, что все эти деньги Навальный, фактически, нигде не работающий, мог получить законным путем из российских источников, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

«Навальный позиционирует себя пламенным борцом за социальную справедливость, однако этого «борца» не смущает, что его дочь, в отличие от миллионов российских граждан, имеет возможность безбедно жить и учиться в США, — отмечает Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Навальный рьяно обличает всех подряд за якобы «нетрудовые» доходы, а сам спокойно тратит миллионы на проживание в своей дочери в американском общежитии. И это при том, что счета Навального в России заблокированы в рамках расследования о незаконных съемах финансирования ФБК. Возникает законный вопрос: откуда деньги? На мой взгляд, скорее всего, от заграничных спонсоров, не зря ФБК признан иностранным агентом».

Кроме того, по мнению Манукяна, само пребывание дочери Навального в США вызывает массу вопросов, тем более, что девушка не вернулась домой после закрытия университета на карантин. И это при том, что ситуация с коронавирусом в США аховая — самая богатая страна держат первенство и по количеству заболевших, и по числу смертей от этого заболевания.

«Так, все-таки, почему дочь Навального обучается в США, а не в России? — задается риторическим вопросом собеседник ФАН. — Ведь сам Навальный без устали обличает всех вокруг за подобные вещи. Обычное лицемерие? И, да: откуда все-таки деньжата, Алексей Анатольевич? Надонатили? На мой взгляд, правоохранительным органам пора уже поднять «серую бухгалтерию» Навального и разобраться с его доходами. Если у человека заблокированы все счета в России, но он все равно из рукава достает миллионы, вполне резонно по закону спросить с этого предприимчивого блогера, а информацию обо всех его тайных счетах сделать достоянием общественности».

Ранее Манукян прокомментировал появление у Алексея Навального аккаунта в популярной среди молодежи иностранной ети TikTok, пользователи которой недавно «прославились» странным челленжем: они мочились в штаны, снимали свой «подвиг» на видео и выкладывали на всеобщее обозрение.

По мнению Манукяна, ради хайпа и денег Навальный вполне мог бы присоединиться к этому сомнительному развлечению, ведь донаты этому «правдорубу» светят лишь от незрелой аудитории.