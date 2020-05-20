Рожин назвал удаление российских YouTube-каналов зачисткой информационного поля

Москва, 20 мая. Видеохостинг YouTube, входящий в структуру американского поисковика Google, отметился очередной зачисткой информационного поля, удалив ряд российских каналов. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунты российских каналов News Front, Anna News и Крым-24 без предъявления каких-либо причин.

Рожин связывает блокировку с деятельностью структур, подконтрольных американскому олигарху Джорджу Соросу.

«Ничего нового, идет достаточно банальная зачистка информационного поля. С большой долей вероятности, это часть той же кампании, которая проводится структурами Сороса в Facebook», — написал эксперт.

Аналитик также выразил надежду на адекватный ответ государства, необходимый в условиях враждебной политики Facebook и Google.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, сославшись на несоблюдение некоего пункта правил, но так и не объяснив, в чем состоит суть нарушений. При этом канал ФАН на протяжении нескольких лет до блокировки строго придерживался пользовательского соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия дочерней структуры Google недопустимыми.