 Спрятался от долга: эксперты разоблачили очередную аферу Грудинина с акциями совхоза

27 мая Арбитражный суд может принять решение о взыскании акций Грудинина в пользу погашения долга перед акционерами предприятия. Чтобы уйти от долговых обязательств и спасти пакет акций, директор совхоза «спрятал» свою долю в двух фиктивных организациях. Об этом со ссылкой на инсайдера сообщает информационное агентство Nation News. Эксперты назвали новую серую финансовую схему «разбазариванием имущества совхоза».

В новой финансовой схеме фигурируют компании ООО «Альфа» (ИНН: 7724481284) и ООО «Центр-Инвест» (ИНН: 9729286227). Организации были созданы летом 2019 года. Уставный капитал каждой равен 1,9 млрд рублей. Генеральным директором обеих организаций и лицом, принимающим решения, является Павел Николаевич Грудинин. Основной пакет акций — 28% в обоих ООО — также принадлежит Грудинину. Остальные доли распределились между соратниками директора совхоза, среди которых исполнительный директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Александр Федоров — 26% акций, финансовый консультант совхоза Екатерина Свиридовская — 21%, финансовый консультант Людмила Ефимова — 19%, сотрудник планово-экономического отдела в cовхозе Владимир Свиридовский — 4%.

Вместе с кругом доверенных лиц Грудинин создал компании, которые, в свою очередь, выкупают у них акции совхоза, но при этом контроль над компаниями полностью сохраняется. Компании «Альфа» и «Центр-Инвест» приобрели акции совхоза у Грудинина и его соратников за счет других акционеров.

Каждый держатель акций, как видно из перечня, имеет непосредственное отношение к совхозу, но не является простым рабочим предприятия. Об интересах трудящихся в совхозе сотрудников в сделке ничего не говорится. Все махинации, по мнению экспертов, подвергают будущее сотрудников риску и проводятся в ущерб предприятию.

«Грудинин снова показал свое истинное лицо. Вместо того, чтобы честно погасить долги перед возглавляемым им совхозом, он со своими подельниками продал акции совхоза созданным со своими друзьями компаниям, а деньги за проданные акции перечислил от имени совхоза под видом крупных премий. Налицо очередное разбазаривание Грудининым имущества его любимого совхоза. Он не просто «спрятал» свое основное имущество — акции совхоза — от долгов, а выгодно продал их за счет самого предприятия», — считает аналитик Виталий Макаренко.

Если решением суда потребуется взыскать долг Грудинина за счет средств фиктивных организаций, то сделать это будет невозможно. Все деньги Грудинин перечислил вышеназванным лицам под видом премий из бюджета ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Уже известно, что Людмила Ефимова, Екатерина и Владимир Свиридовские успели продать ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест» свои акции ЗАО «Совхоз им. Ленина». Продажа долей Федорова и Грудинина пока не состоялась, так как суд наложил запрет на движение их акций.

В результате продажи долей «Альфа» и «Центр-Инвест» стали владеть 21% акций совхоза (по 10,5% соответственно). Согласно документам, деньги за акции как будто купила третья сторона, то есть акции получены из чужого кармана. А фактически очевидно, что все акции под контролем Грудинина (его суммарная доля составляет больше 43%) и его компаньонов. Цель сделки достигнута — у Павла Грудинина есть все деньги, полученные за акции, а суд не сможет взыскать долг в счет акций.

«Очевидно, что имела место продажа акций. Во-первых, зачем акционерам отдавать свои акции бесплатно? Во-вторых, за что были выплачены такие баснословные премии именно тем акционерам, которые передали свои акции? Для Грудинина, может быть, и был смысл отдать свои акции в созданную им компанию, чтобы спрятать их и выглядеть «чистым», но другим акционерам отдавать свои акции бесплатно нет никакого резона. При этом премии от совхоза получили именно те, кто передал свои акции. Поэтому и нет никакого сомнения в том, что акции были проданы», — считает юрист Виталий Митькин.

Ранее Павел Грудинин уже предпринял попытку избавиться от долга перед акционерами и «слил» долговые обязательства через векселя номиналом более 1 млрд рублей, якобы «проданные» им в ЗАО «Совхоз им. Ленина». Векселя были внесены в уставный капитал двух дочерних медицинских организаций ЗАО «Совхоз им. Ленина». Известно, что генеральным директором обеих «дочек» совхоза является Анастасия Кудряшова. Девушка является членом территориальной избирательной комиссии Ленинского округа от КПРФ. Ранее она же выступала в качестве уполномоченного представителя Павла Грудинина на президентских выборах (ее имя фигурирует в списке постановления ЦИК России от 29 декабря 2017 года №121/1012-7).