Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Киев, 20 мая. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Мы должны с ними говорить, должны договариваться! Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне все равно. Нам нужен результат», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам года президентства в среду.

Также украинский президент также отметил, что Киев готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Зеленский отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа все страны направили все свои силы на борьбу с распространением заболевания.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются Киевом.