В ДНР обвинили Зеленского в попытке отрезать Украину от культурного пространства России

Президент Украины Владимир Зеленский переплюнул Петра Порошенко в русофобии. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции Свободный Донбасс Владимир Медведев.

Санкции Украины

Ранее власти Украины распространили санкции на российские учреждения культуры и науки — Государственный Эрмитаж, Русское географическое общество, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, МГУ имени Ломоносова, Институт археологии РАН и многие другие. Более того, в список попали археологические организации и институты Крыма, а также Крымский федеральный университет.

Как заметил Владимир Медведев, указ о санкциях против российских музеев, институтов, вузов был подписан сразу после продления запрета российских социальных сетей и сайтов.

«Если у кого-то еще оставалась тень иллюзий по поводу политики нового украинского президента, то после этого демарша они рассеялись полностью. Думаю, что таким решением Зеленский переплюнул в русофобии даже Порошенко», — пояснил Владимир Медведев.

Отрезать от России

По его мнению, разрыв культурных и научных связей обернется против самой Украины. Наука и культура могут развиваться только в обмене новыми идеями, знаниями, развиваться через сотрудничество и участие в совместных проектах.

«На Украине в науке и культуре под влиянием националистических идей уже идут процессы деградации. Новые санкции в условиях недостаточного финансирования и «реформ» ведут к тому, что научно-технический и культурный потенциал Украины будет уничтожен. Возможно, этого и добивается украинский президент со своей командой, вернее их западные кураторы. Следует отметить, что полностью разорвать культурные связи между русским и украинским народом в эпоху Интернета и современных средств связи просто невозможно. Однако Зеленский пытается отсечь Украину от русского цивилизационного пространства, от общих с русским народом традиционных ценностей, он идет на поводу у националистического меньшинства», — добавил Владимир Медведев.

По словам депутата, украинский президент, по его собственному признанию, не в состоянии мыслить стратегически. Поэтому он не может предвидеть последствий своих решений для украинского народа в целом.

«Следует сказать, что спрос на русофобию в последнее время сильно упал и попытки Зеленского показать себя в этом отношении круче своего предшественника могут выйти ему боком. Особенно в той трудной ситуации, в которой оказалась Украина в связи с эпидемией коронавируса. Политического будущего у русофобов сегодня просто нет», — заключил Владимир Медведев.

Напомним, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европе не считают президента Украины Владимира Зеленского сильным лидером. Берлин и Париж пока не собираются выстраивать с ним особые отношения.