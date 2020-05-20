Актер Прилучный проиграл коммунальным службам иск более чем на 80 тысяч рублей

Москва, 20 мая. Звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» актер Павел Прилучный на протяжении семи месяцев не оплачивал коммунальные услуги за квартиру на севере Москвы.

Долг артиста перед коммунальными службами превысил 80 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Mash, представители столичного фонда капитального строительства подали на Прилучного в суд, который удовлетворил иск в полной мере. Отмечается, что теперь актер будет разбираться в сложившейся ситуации с приставами, с которыми он уже имел дело раньше.

Как пишут средства массовой информации, во время жизни в Новосибирске с Прилучного взыскали 150 тысяч рублей в счет уплаты налогов.

Ранее Прилучный продемонстрировал поклонникам обратную сторону популярности. Он рассказал, как к его загородному дому пришли незваные гости, которые убеждали его в родственных связях.

В своем Instagram Прилучный опубликовал видео беседы с двумя незнакомцами, которая состоялась поблизости от его дома. Молодой человек в инвалидном кресле и девушка караулили звезду «Мажора», чтобы рассказать ему, что последняя является его потерянной сестрой, с которой актера почти 30 лет назад разлучили в американском роддоме.

Оказалось, что ранее молодые люди вели переписку с Прилучным в Сети и после этого смогли найти его дом. Они рассказали, что девушка больна раком мозга и беременна.

Однако для актера это известие оказалось большим сюрпризом, поскольку лично он ни с кем не общался. Шокированный Прилучный обратился к фанатам с просьбой не верить фейкам.