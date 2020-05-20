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Порнорассказы начальника отдела пропаганды ВСУ попали в Сеть

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Порнорассказы начальника отдела пропаганды ВСУ попали в СетьКиев, 20 мая. Группировка украинских хакеров «Берегини» рассказала о «суровых буднях» начальника отдела пропаганды ВСУ, участника АТО, полковника Евгения Беляева. Выбор героя нового расследования девушек не случаен. По их данным, Беляев является одним из тех, кто превращает войну в Донбассе в политическое шоу.

Из служебной характеристики Беляева, который, как уточняют «Берегини», женат и воспитывает двух дочерей, может показаться, что он «трудолюбивый, честный, ответственный и настойчивый» служака.

Порнорассказы начальника отдела пропаганды ВСУ попали в Сеть

Однако, как выяснили хакеры, это не так. Беляев завел роман с инструктором по психо- и спортивной кинезиологии, психологом и специалистом в области коррекции биохимии и аллергии Ольгой Волковой. Для удобного общения полковник даже завел для нее отдельную электронную почту.

Порнорассказы начальника отдела пропаганды ВСУ попали в Сеть

Его переписка с любовницей тоже попала в руки «Берегинь». Из многочисленных сообщений следует, что Беляев оформил патент для своей любовницы. Но и на этом способности замполита, как отмечают хакеры, еще не заканчиваются. В качестве подтверждения девушки опубликовали отрывки из сборника  коротких эротических, а иногда даже порнографических рассказов Беляева «Огненное либидо».

Порнорассказы начальника отдела пропаганды ВСУ попали в Сеть

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