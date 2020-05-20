Баранец высоко оценил мирную инициативу Халифы Хафтара о зоне безопасности в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар демонстрирует всему миру и, прежде всего, ливийскому населению, что он и его войска не хотят войны и заботятся о безопасности мирных граждан Ливии, находящихся, в том числе и на оккупированных боевиками Файеза Сарраджа территориях. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, создание командованием ливийской армии «зоны, свободной от прямых столкновений» в связи со священным мусульманским праздником является действительно мудрым и правильным поступком. Он обратил внимание, что таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар опроверг все голословные обвинения в адрес ЛНА со стороны Турции и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, показав искреннее желание урегулировать кризис в североафриканской стране мирным политическим путем. При этом собеседник ФАН напомнил, что ранее марионеточное террористическое «правительство» в Триполи проигнорировало призыв представителей Евросоюза и Палаты представителей Ливии о введении гуманитарного перемирия на период месяца Рамадана, продолжив провокации.

«В свое время был призыв во время Рамадана прекратить любые боевые действия. Армия [Халифы] Хафтара это сделала, однако не прошло и пяти часов после объявления режима прекращения боевых действий (командованием ЛНА — Прим. ФАН), как со стороны военных формирований Файеза Сарраджа был открыт огонь. Это разрушило надежды даже на короткое перемирие. Военнослужащие ливийской армии находятся в предместьях Триполи и при этом силы Хафтара пытаются обвинять в том, что они якобы уничтожают гражданское население. И что делает командующий ЛНА? Он заявляет о создании вот этой зоны. Это очень мудрый и правильный шаг, который выбивает карты из рук его противников и, более того, множит его сторонников в Триполи. Люди понимают прекрасно, что своим заявлением Хафтар демонстрирует, что он не хочет убивать безвинных людей», — отметил полковник в отставке.

Кроме того, военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что инициатива командования Ливийской национальной армии, демонстрирующая заботу о ливийском народе, скорее всего, поспособствует росту поддержки действий Халифы Хафтара и его солдат среди граждан Ливии. Еще он отметил, что этот мудрый шаг со стороны ЛНА вполне может натолкнуться на определенную критику со стороны турецких властей, продолжающих оказывать военную поддержку террористам ПНС Ливии, но, несмотря на это, создание зоны безопасности является конкретным шагом на пути к мирному разрешению кризиса в африканской стране.

«Мне кажется, что вот это заявление Хафтара может очень серьезно пополнить армию его сторонников. Что же касается реакции международного сообщества на эту инициативу, мы знаем, что зачастую оно идет на поводу у Соединенных Штатов Америки и у противников Хафтара. Мы видели, что Турция выступает категорически и некоторые арабские страны выступают против. Я думаю, что будут раздаваться лицемерные заявления, которые будут направлены против этой очень доброй инициативы. Тем не менее я должен поздравить фельдмаршала Хафтара с его мудрым шагом, это делается очень правильно. Хафтар не хочет войны, он хочет мира, и он этим заявлением нам всем говорит об этом», — подытожил Виктор Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари о формировании на время месяца Рамадана зоны безопасности, чтобы избежать боестолкновений в этот период. Также спикер ливийской армии призвал ПНС Ливии последовать примеру сил Халифы Хафтара и прекратить нападения ради безопасности гражданского населения.