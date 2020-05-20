Самонкин уверен, что Асад восстановит довоенный поток туристов в Сирию

В Сирии освобожденные от террористов территории начали готовить для туристов. Политолог Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что глава Сирии Башар Асад способен вновь превратить САР в популярную для туризма страну.

Правительственная комиссия по туризму в Сирийской Арабской Республике постановила начать подготовку освобожденных от боевиков туристических мест. Кроме того, было объявлено об облегчении налогового бремени для пострадавших в ходе кризиса секторов туризма.

Сирия имеет различные туристические достопримечательности, из которых шесть являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. По предварительным данным, организации еще 12 объектов находятся в Сирии, включая Нории из Хамы, Тартуса и Эбла.

Страна богата архитектурными и историческими памятниками разных цивилизаций начиная с древности, которые до кризиса привлекали немалый турпоток. Сирия занимает особое место среди арабских государств. Ее по праву можно назвать колыбелью христианства. На территории сирийского государства разворачивалась библейская история, потому эту страну, хранящую древние святыни, посещало большое число паломников.

До войны туризм обеспечивал сирийскому государству 12 процентов бюджета.

По мнению политолога, президента Евразийского института молодежных инициатив Юрия Самонкина, Сирия и после войны остается уникальной в культурном плане страной, а потому просто не может не интересовать туристов со всего мира.

«После пандемии коронавируса, конечно же, будут открываться границы многих стран. Сирия не будет исключением, потому что это уникальная восточная страна, которая больше всех пострадала от военных действий, но в то же время является уникальным центром исламской цивилизации. Мы помним, что там расположена знаменитая древняя Пальмира и иные ценные достопримечательности, которые могут привести сюда туристов», — заявил Самонкин.

Политолог в беседе с ФАН отметил, что президенту САР удастся восстановить довоенный турпоток.