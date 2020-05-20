В МИД Туниса заявили о поддержке ливийского суверенитета

Тунис, 20 мая. Министерство иностранных дел Туниса представило Палате Представителей официальный ответ на требование объяснить приземление в международном аэропорту Джерба-Зарзис турецкого грузового самолета, который перевозил «гуманитарную помощь» для Ливии. Об этом сообщает информационный ресурс Рarliament.

В Тунисе заверили, что уважают суверенитет Ливии и выразили заинтересованность в стабильности и единстве государства, а также поддержке всех усилий в этом направлении. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф согласился с комитетом относительно того, что гуманитарная помощь должна поступать в ливийские аэропорты и передаваться международным и ливийским организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Акури отметил, что приоритет внешней политики Ливии — стремление к стабильности в регионе и соседних странах путем отказа от иностранной интервенции и уважения к внутренним делам страны. Он выразил признательность внешнеполитическому тунисскому ведомству за обратную связь и сказал, что Палата представителей заинтересована в укреплении отношений между государствами.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о требовании ливийского парламента, направленного в Тунис, объяснить приземление турецкого воздушного судна в аэропорту Джерба-Зарзис.