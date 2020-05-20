YouTube безосновательно заблокировал каналы News Front, Anna News и «Крым-24»

Москва, 20 мая. Видеохостинговый сервис YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, удалил каналы сразу трех русскоязычных СМИ: News Front, Anna News и «Крым-24». Портал News Front связал блокировку с роликами о Донбассе.

«Крупнейший видеохостинг в мире присоединился к тотальной блокировке неугодных СМИ», — отметили представители портала.

Как передает «Царьград», YouTube удалил не только русскоязычный канал News Front, но и каналы иностранных редакций издания. Также портал сообщил, что на их русскоязычный канал были подписаны почти 500 тысяч человек.

Что касается телеканала «Крым-24», то они потребовали от администрации видеохостинга объяснить блокировку.

«Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», — прокомментировали блокировку на телеканале.

Отметим, что это уже далеко не первый случай безосновательной блокировки аккаунтов русскоязычных СМИ компанией Google. Так, в ночь на 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Блокировку в Google объяснили неким «нарушением правил» сервиса, при этом конкретные причины администрация YouTube так и не указала. Комментируя действия Google, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их недопустимыми.