Мисмари указал на открытую агрессию Турции в Ливии и продолжающуюся поддержку Анкарой ПНС

Бенгази, 20 мая. Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкие интервенты продолжают регулярно атаковать позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара, отвергнув призыв командования Ливийской национальной армии (ЛНА) соблюдать перемирие в священный месяц Рамадан. Об этом заявил в ходе своего выступления на телеканале Alghad TV официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Представитель ливийских вооруженных сил также напомнил, что командование армии Халифы Хафтара еще в самом начале священного для мусульман месяца Рамадана объявило о введении в одностороннем порядке режима прекращения боевых действий, который марионеточный триполитанский режим решил проигнорировать. Он отметил, что после введения перемирия боевики незаконных вооруженных формирований ПНС стали еще активнее совершать провокации против военнослужащих ливийской армии и гражданского населения.

Кроме того, Мисмари подчеркнул, что солдаты ЛНА не нарушают перемирие, ведя исключительно оборонительные бои, отражая регулярные атаки со стороны протурецких бандформирований, захвативших Триполи. Помимо прочего он добавил, что нападение на военную базу Аль-Ватыя совершалось не только членами террористических группировок ПНС, но и турецкими агрессорами, прибывшими на территорию североафриканского государства по приказу Анкары. При этом турки использовали свои боевые корабли, беспилотные летательные аппараты и другое современное вооружение, а также задействовали отряды сирийских джихадистов-наемников из Идлиба.

Ахмад аль-Мисмари констатировал, что авиационная база Укба Бин Нафи, располагающаяся в Аль-Ватые, действительно является важным стратегическим военным объектом, но она уже достаточно давно не использовалась по назначению, а на ее территории не находился ни один работоспособный самолет, поскольку все вооружение и оборудование было перевезено на другие базы еще четыре месяца назад.

В заключение выступления на телеканале официальный представитель ЛНА заявил о том, что Европейский союз следит за осуществлением переброски техники и сирийских наемников, завербованных турецкими властями. При этом вся эта деятельность происходит с нарушением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Он заключил, что за счет военной поддержки Турцией ПНС все призывы международного сообщества к мирному урегулированию ливийского кризиса являются бессмысленными. Мисмари назвал действия Реджепа Тайипа Эрдогана фактическим объявлением войны против ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Ливийская национальная армия заранее спланировала вывод сил с военной базы Аль-Ватыя, это было задуманным тактическим ходом командования ЛНА.