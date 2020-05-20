Минобороны построит медцентры для больных коронавирусом в Дагестане. ФАН-ТВ

В Дагестане появятся три многопрофильных медицинских центра. В связи с эпидемиологической ситуацией в них будет более 200 коек, рассчитанных на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Строительством центров займутся специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Ведомством отмечается, что такие проекты будут реализованы в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Центры оборудуют диагностическими аппаратами, в том числе, компьютерной томографией, лабораторным модулем с ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний, ЭКМО и передвижным гемодиализом.

В Дагестане федеральными структурами также была проведена масштабная дезинфекция. МЧС, по поручению Владимира Путина, направило 140 человек и 26 единиц техники для проведения работ.

В Республике Дагестан зарегистрировано 3 553 случая заражения COVID-19, 32 человека скончались. Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом.