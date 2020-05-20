Шаповалов назвал доклад в ООН спланированной провокацией против России

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал доклад группы экспертов комитета ООН о «деятельности» в Ливии наемников ЧВК «Вагнер» сфабрикованными данными в целях дискредитации России, сообщает ТАСС. Политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что РФ необходимо отстаивать свою позицию и инициировать проведение расследования.

«Я думаю, это очень серьезный прецедент, и России на государственном и дипломатическом уровнях необходимо очень четко отстаивать позиции в таких международных структурах, как ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других. К сожалению, очень часто эти организации, в которых Россия занимает далеко не последнюю роль, и в создании которых играла ведущую роль, играют в одни ворота. Они занимают не честную объективную позицию, а подыгрывают вполне определенной стороне в тех или иных сложных и противоречивых обстоятельствах», — убежден политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, это очень наглядно демонстрирует ситуация с Ливией. Он считает, что России необходимо разобраться, каким образом создавалась экспертная комиссия ООН: кто в нее входил, кто совершал отбор, почему именно эти люди вошли в состав экспертов, как РФ участвовала в этом процессе, почему эта информация просочилась в СМИ и какие именно СМИ.

«Все это напоминает хорошо спланированную провокацию от начала до конца — своеобразную спецоперацию по дискредитации России. Давайте все-таки посмотрим на суть вещей. Гуманитарная катастрофа, которая происходит в Ливии, — это целиком и полностью вина конкретных западных государств, которые разрушили ливийскую государственность и по-прежнему, по сути, провоцируют те конфликтные ситуации, происходящие в настоящее время в Ливии. Я имею в виду и Соединенные Штаты, и Францию, и Италию и другие западные страны, которые участвовали в 2011 году в уничтожении ливийской государственности», — говорит собеседник ФАН.

Он напомнил, что Россия — одна из пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН, и имеет право как один из лидеров ООН апеллировать ко всем структурам международной организации с требованием тщательно расследовать сложившуюся ситуацию. В частности, уделив особое внимание тому, кто стоял за присвоением статуса экспертов ООН и насколько это решение было правомочным с точки зрения устава международной организации.

«Если эти эксперты подбирались как-то кулуарно, без учета мнения и интересов России, то это достаточно серьезный повод, чтобы дезавуировать те действия этих экспертов, которые мы видим. Налицо грубое нарушение всех принципов деятельности ООН, которая должна работать не в пользу страны, на территории которой находится штаб-квартира организации, а в пользу всего мирового сообщества. И Россия в этом мировом сообществе занимает далеко не последнее место», — резюмировал Шаповалов.

Политолог уверен, что в ходе проверок обязательно найдутся нарушения относительно работы и формирования экспертной комиссии ООН. Шаповалов утверждает, что это будет резонными основаниями для дезавуирования деятельности этих экспертов и лиц, назначавших их, после чего необходимо будет собрать новую экспертную комиссию с учетом интересов всех наций, а не одной.