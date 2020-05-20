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Киев созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНР

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Киев созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНРКиев, 20 мая. Киевские власти созывают срочное заседание контактной группы после того, как руководство Луганской Народной Республики пообещало отодвинуть линию соприкосновения.

С таким заявлением ранее выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что республика пойдет на это, если украинские военные не прекратят провокационные обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры республики. Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно предпринять меры для пресечения провокаций со стороны ВСУ.  Кроме того, Пасечник приказал привести в боевую готовность подразделения Народной милиции.

Отметим, что из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе свою боевую готовность повысили и военные силы Донецкой Народной республики. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, с 1 мая ВСУ более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней в результате провокационных обстрелов со стороны киевских силовиков погиб один мирный житель, 11 человек были ранены, пятеро из них — дети.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались подчиняться новым киевским властям и объявили о своей независимости. Тогда против них была начата так называемая антитеррористическая операция. В 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил. По данным ООН, за годы конфликта погибли более 13 тысяч человек.

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