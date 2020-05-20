Киев созывает срочное заседание контактной группы после заявления главы ЛНР

Киев, 20 мая. Киевские власти созывают срочное заседание контактной группы после того, как руководство Луганской Народной Республики пообещало отодвинуть линию соприкосновения.

С таким заявлением ранее выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что республика пойдет на это, если украинские военные не прекратят провокационные обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры республики. Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно предпринять меры для пресечения провокаций со стороны ВСУ. Кроме того, Пасечник приказал привести в боевую готовность подразделения Народной милиции.

Отметим, что из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе свою боевую готовность повысили и военные силы Донецкой Народной республики. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его данным, с 1 мая ВСУ более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней в результате провокационных обстрелов со стороны киевских силовиков погиб один мирный житель, 11 человек были ранены, пятеро из них — дети.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались подчиняться новым киевским властям и объявили о своей независимости. Тогда против них была начата так называемая антитеррористическая операция. В 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил. По данным ООН, за годы конфликта погибли более 13 тысяч человек.