Президентство Владимира Зеленского, вступившего в свою должность ровно год назад, не принесло Донбассу только войну, разрушения и слезы. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил мэр прифронтового города Ясиноватая, расположенного в Донецкой Народной Республике, Дмитрий Шевченко.

«Первый год Зеленского на посту президента принес Донбассу только слезы, разрушения и продолжение войны. Никакого конструктива, никаких положительных изменений нами замечено не было», — констатировал собеседник ФАН.

Мэр Ясиноватой также отметил, что весной 2020 года произошло обострение, продолжающееся уже на протяжении нескольких месяцев.

«Поэтому можно говорить исключительно о негативной стороне президентства Зеленского», — подытожил Шевченко.

Напомним, что украинский актер Владимир Зеленский в 2018 году изначально построил свою избирательную кампанию на миролюбивой риторике. В качестве своей главной задачи он озвучивал прекращение конфликта в Донбассе и улучшение положения большинства населения, не желающего отказываться от русского языка. Речь в частности шла о создании государственного русскоязычного медиахолдинга. Это даже позволило некоторым СМИ обозначить его как «президента» мира.

В 2019 году большинство граждан территории, подконтрольной Киеву, поддержало его кандидатуру на выборах президента Украины. 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского.