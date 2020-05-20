В США ученого вынудили уволиться после отказа манипулировать со статистикой по COVID-19

Вашингтон, 20 мая. Создатель портала об эпидемии COVID-19 Ребекка Джонс отказалась редактировать статистику по зараженным и умершим, после чего из-за давления была вынуждена уволиться. Об этом пишет издание USA Really.

По словам Джонс, она потратила почти тысячу часов на разработку ресурса и продолжала работать, даже несмотря на то, что торнадо разрушил дом ее матери. Однако в определенный момент министерство здравоохранения Флориды настойчиво попросило ее внести правки в данные по заболевшим и погибшим от коронавирусной инфекции таким образом, чтобы цифры не превышали показатели, допустимые для открытия штата.

«Я работала над этим одна, шестнадцать часов в день в течение двух месяцев, большинство из которых мне никогда не платили, и теперь, когда это произошло, мне, вероятно, никогда не заплатят», — сообщила Джонс.

После этого она опубликовала на сайте объявление, предупреждающее пользователей о недостоверности эпидемиологических данных, поскольку они подвергаются манипулированию со стороны властей штата.

«Они вносят множество изменений. Я бы посоветовала быть внимательными в использовании вами этих данных», — подчеркнула она.

Часть ученых и политиков в США уже прокомментировали происходящее во Флориде, назвав инцидент с увольнением Джонс «цензурой науки».