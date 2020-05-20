В ДНР указали на нежелание Украины решать конфликт в Донбассе мирным путем

Такой тяжелой обстановки на линии разграничения в Донбассе за последние несколько лет еще не было. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

ВСУ усилили обстрелы

19 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что только за минувшие сутки украинские силовики 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 143 единицы боеприпасов. Кроме того, совсем недавно перед очередной встречей трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в режиме видеоконференции, которая состоялась 14 мая, ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня.

«Зеленский и его пособники только за последний месяц кардинально ужесточили обстрелы наших территорий, в результате которых пострадали мирные граждане, дети, разрушены жилые дома и инфраструктура республики. Официальный Киев в очередной раз показал, что ни во что не ставит достигнутое по Донбассу соглашение о неприменении тяжелого вооружения. Беспощадно нанося артиллерийские удары по территории Донецкой Народной Республики, Киев не собирается брать на себя ответственность за данные действия», — пояснила Елена Шишкина.

По ее словам, показательным является тот факт, что при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью, официальные представители Украины на заседании Контактной группы отказались подписывать дополнительные меры по контролю режима прекращения огня и соблюдению режима бессрочного перемирия. Новые представители Киева заявили, что якобы не получали проекты, предложенные ДНР и ЛНР по данным вопросам.

«Хотя они были не только предоставлены украинской стороне на прошлом заседании, но и активно обсуждались сторонами. Таким образом, на Украине не хотят решать мирно конфликт в Донбассе и всеми способами провоцируют затягивание переговорного процесса. Даже в ООН призвали украинских военных в Донбассе сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом. Только за первые шесть дней мая Миссия ООН зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц», — добавила Елена Шишкина.

«С легкой подачи США»

Она заметила, что на этой неделе США передали Украине военное и медицинское оборудование на сумму более 25 миллионов долларов для использования в зоне военной операции в Донбассе. Американская сторона продолжает оказывать Украине военную помощь.

«И все мы знаем, как эта помощь используется против наших граждан. С легкой подачи США Украина получает все средства для продолжения военных действий в Донбассе. Никаких реальных шагов к мирному урегулированию конфликта со стороны Киева мы до сих пор не наблюдаем. Наоборот — такой тяжелой обстановки на линии разграничения за последние несколько лет еще не было. Зеленский уже в открытую ведет войну против наших граждан, хотя во время выборов «президент мира» давал иные обещания», — рассказала Елена Шишкина.

По ее мнению, всего этого можно было избежать, если бы Киев выполнял взятые на себя обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями. Однако Киев под разными предлогами уходит от прямого диалога с Донбассом, стремясь вытеснить наших представителей из прямого переговорного процесса.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.