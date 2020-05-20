Зеленский заявил, что Порошенко «ждет еще много приключений и приговоров»

Москва, 20 мая. Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал возможный приговор экс-главе государства Петру Порошенко по делу о злоупотреблении властью и государственной измене.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование уголовного дела в отношении Порошенко. Расследование в отношении пятого президента Украины ведется по ч. 2 ст. 364 («злоупотребление властью или служебным положением») и ч. 1 ст. 111 («государственная измена») уголовного кодекса страны.

«Что касается господина Порошенко. Я уверен, что все еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, что они так руководили страной, что их ждет еще много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, так как это не мои полномочия, а суда», — сказал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду.

Как пишут украинские СМИ, к материалам дела приобщат записи телефонных разговоров, переданных ведомству депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Порошенко в разговоре якобы хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что ему удалось поднять коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). В беседе человек с похожим на Байдена голосом также предложил один миллиард долларов за отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» назвали «российской провокацией» публикацию записи разговора экс-президента Украины с Джо Байденом.