Сирия, 20 мая. Обстрелы союзников Турции на севере Хасаки спровоцировали пожары на полях. Террористы ИГ1* заявили о нападении на солдата САА в провинции Эль-Кунейтра. Мирные жители пострадали под огнем протурецких боевиков на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам террористов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на территории провинции Эль-Кунейтра.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли подконтрольную курдским бандгруппам деревню Хасан аль-Кабир на северо-востоке Алеппо; нанесли удары по зонам контроля SDF**** в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Союзники Турции активизировали атаки в районах, занимаемых курдскими бандгруппами, в северо-восточной части Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что под ударом протурецких боевиков оказался населенный пункт Араб Хасан аль-Кабир, который находится у линии соприкосновения сил северо-западнее Манбиджа. В результате ранения получили несколько местных жителей. Кроме того, был нанесен ущерб ряду жилых домов. О том, что послужило поводом для обстрела, неизвестно.

Между тем в городе Кобани, который находится вблизи границы с Турцией, было найдено тело женщины. Сирийка была убита неизвестными в своем собственном доме. Как известно, Кобани контролируется «Демократическими силами Сирии» (SDF). Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к убийству.

Провинция Идлиб

Появились сообщения о возобновившихся вооруженных стычках в южной части Идлиба. Как утверждает интернет-портал Halab Today TV, подконтрольный вооруженной оппозиции, во время столкновений с боевиками были убиты несколько военных Сирийской Арабской Армии (САА). Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке. Отмечается, что противостояние развернулось поблизости от города Кансафра после провокаций со стороны террористов. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), позже на линии разграничения сил произошли перестрелки. Артиллерия САА нанесла удары по военным объектам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Фатир.

Провинция Эль-Кунейтра

Подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявили о вылазке террористов в провинции Эль-Кунейтра. Нападение произошло неподалеку от населенного пункта Хан Арнаба к северо-востоку от административного центра региона. Джихадисты открыли огонь по одному из солдат Сирийской Арабской Армии (САА), в результате чего тот был тяжело ранен. Напомним, накануне боевики «Исламского государства» также заявляли об убийстве двух военнослужащих правительственных сил в соседней провинции Даръа.

Военные аналитики уверены, что подпольные группы террористов, действующие на юго-западе САР, координируют свои действия с силами международной коалиции, которые базируются в так называемой 55-километровой зоне на юге Хомса. Новые свидетельства сотрудничества США и ИГИЛ публиковались накануне — один из сдавшихся в плен террористов группировки заявил о прохождении обучения у западных специалистов на американской базе «Ат-Танф».

Провинция Хасака

Вновь вспыхнули пожары на сельскохозяйственных землях в северной части провинции. Как передает Twitter-канал (NPA_English), на этот раз огонь распространился в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF), в деревнях Дардара и Ат-Тавила. Причиной возгорания называют обстрелы со стороны ВС Турции и подконтрольных им формирований. Об уроне, нанесенном полям, пока не сообщается.

Напомним, накануне союзников Турции также обвиняли в поджогах сельскохозяйственных угодий в районе Рас аль-Айна с целью принудительного выселения гражданских лиц и последующей конфискации их домов.

1 Организация запрещена на территории РФ.