В Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве

Москва, 20 мая. Жители Москвы чаще одобряют распоряжение правительства об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, чем жители Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

В социологическом опросе принимали участие 1600 москвичей и жителей Петербурга. Так, решение об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах одобряют 51% москвичей и 44% петербуржцев.

Жители столичного региона также чаще выполняют решение властей, чем горожане в Петербурге: 72% и 67% соответственно. Отмечается, что женщины более лояльны и дисциплинированны в этом вопросе, чем мужчины. Так, среди москвичек 57% одобряют масочный режим и 81% придерживаются его. Среди жительниц Петербурга одобряют решение властей 49%, выполняют — 74%.

Мужчины реже выступают с поддержкой данных мер: 44% москвичей и 40% петербуржцев.