Назван главный итог первого года президентства Зеленского

Со дня инаугурации Владимира Зеленского в качестве избранного президента Украины прошел ровно год. Тогда убедительная — 73% голосов во втором туре — победа этого шоумена над Петром Порошенко казалась первым шагом на пути жизненно важных перемен во внешней и внутренней политике «евромайданной» Украины. Однако прошедший год показал, что надежды на такие перемены не оправдались.

Можно долго перечислять, как это обычно принято, различные «вехи» первого года президентства Зеленского: громкие назначения и столь же громкие отставки, принятые законы, многочисленные пиар-акции, поездки и встречи на высшем уровне, включая мимолетный разговор в «нормандском формате» с российским президентом Владимиром Путиным (до отдельного «саммита на высшем уровне» не дорос ни сам экс-комик, ни Украина).

И все же самым большим политическим достижением шестого по счету президента Украины, который вырос «под крылом» структур, связанных с миллиардером Игорем Коломойским, следует считать разве что сам факт сохранения им президентской власти. Вернее, не власти: ее у Зеленского не было и нет даже в той мере, в которой она имелась у его предшественников, — а своей персоны на посту президента. Но за такое сохранение пришлось дорого заплатить, и сегодня он в политическом плане выглядит намного слабее, чем год назад.

Сегодня самое время вспомнить наиболее интересные вехи этого далеко не славного пути, которые приходятся вовсе не на год «каденции» Зеленского, а на предшествующий период.

Когда понадобился фронтмен

Все, видимо, началось с того, что Игорь Коломойский был выброшен своими конкурентами с украинского властного Олимпа, потеряв при этом многие активы — политические и экономические. Некоторое время его личная судьба, можно сказать, висела на волоске.

Но этот волосок оказался достаточно прочным, а ситуация на Украине становилась все катастрофичнее. Этим обстоятельством — особенно после сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США — вполне можно и нужно было воспользоваться для реванша.

Стоит напомнить, что «шоколадного» Петра Порошенко в президентское кресло после государственного переворота на Украине буквально за руку привел истеблишмент американской Демократической партии. Причем «мотором» этого процесса был формальный вице-президент в 2009–2017 годы Джозеф Байден, «смотрящий» за лидером-фронтменом Бараком Обамой от «глубинного государства».

При такой поддержке со стороны официального Вашингтона, за которой, как теперь выясняется, стояли разного рода махинации общей стоимостью не меньше 100 млрд долларов, позиции Порошенко были абсолютно «неубиваемы». Но, поскольку Хиллари Клинтон так и не стала 45-м президентом США, ситуация принципиально изменилась.

Круги, стоявшие за Коломойским (тот самый «волосок») и лишенные, как они считали, своей законной доли на Украине, решили на местных черноземах «по-быстрому» повторить сценарий с Трампом, который к 2016 году был известным всей Америке миллиардером и шоуменом. Только вот беда — подобного рода фигура в политическом пейзаже Украины отсутствовала. Видимо, тогда и было принято стратегическое решение добавить к миллиардеру Коломойскому полностью подконтрольного ему шоумена Зеленского — чтобы не дразнить «свидомых» гусей.

Результат с комедийным сериалом «Слуга народа», задуманным как откровенный «стеб» над украинской политикой, надо признать, превзошел все ожидания. Получилось даже не сто-, а двухсотпроцентное «попадание в яблочко». И клоун-кавээнщик, до того славный лишь своей игрой на рояле и бизнес-хваткой, был передвинут на политическое поле. Так искусство в очередной раз стало реальностью.

Конечно, за пять лет президентства Порошенко «достал» на Украине едва ли не всех своих коллег-олигархов: Ахметова, Пинчука и других, — не хуже Януковича. Конечно, Порошенко вышел на тропу войны — пусть и «холодной» — с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. И все они были только рады его «сковырнуть». Но — при условии гарантированного увеличения своей доли власти и собственности.

Опять же, стоит напомнить, что 73% голосов за Зеленского — это результат второго тура президентских выборов 2019 года. В первом же туре «слуга народа», занявший первое место, набрал лишь 30%, и окажись его оппонентом не Порошенко, а «Тигрюля» Тимошенко, кто знает, как бы все повернулось и о ком бы мы сейчас говорили…

Слуга нескольких господ

Так что главной проблемой Зеленского с первого дня президентства была не столько его зависимость от Коломойского, сколько отсутствие у самого Коломойского «контрольного пакета акций» на Украине. Поэтому Зеленский с самого начала оказался «слугой нескольких господ», а в такой позиции доказывать, что ты «не лох», весьма затруднительно — даже вне фронтовой полосы в Донбассе. Отсюда и вся трагикомедия его президентства.

Зеленский получил «булаву и клейноды», не имея за собой ни идеологии, ни программы, ни собственной «команды» — может быть, за исключением команды «Квартала-95». Что еще хуже, у него попросту не было потенциала ни на первое, ни на второе, ни на третье. Украине, объективно говоря, нужен был диктатор, способный сожрать детей «революции гидности». А не клоун, взявшийся исполнять эту роль на политической сцене.

Партию «Слуга народа» ему наскоро слепили из разных олигархических «тусовок», и на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года она даже победила, получив 254 места в Верховной раде из 424 (26 мест депутатов от Крыма и Донбасса продолжают ритуально пустовать). Но никакого контроля над этой «президентской партией» у самого президента не было, что наглядно показали пертурбации с формированием нового правительства и с принятием принципиально важных для Украины законов.

В результате:

— социально-экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, а с началом коронавирусной инфекции и массовым возвращением на территорию «незалежной» гастарбайтеров-«заробитчан» она приобретает черты обвальной катастрофы: рушится не только промышленная, транспортная, коммунальная, но уже и энергетическая инфраструктура;

— продолжается ультранационалистический террор на подконтрольных Киеву территориях, который носит как физический, так и культурно-информационный характер: «улица» по-прежнему контролируется националистическими боевиками, система образования и средства массовой информации работают в еще более жестком нацистском дискурсе, права национальных меньшинств, прежде всего русского, нарушаются и подавляются, практически осуществляется геноцид русского населения Украины;

— принятый под давлением МВФ закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения так и не привел к разблокированию международных пакетов финансовой помощи, поскольку для этого необходимо еще и принятие закона о банках, чего Зеленский не может допустить вследствие зависимости от Коломойского;

— мирное урегулирование в Донбассе сорвано, поскольку минские соглашения по-прежнему не выполняются украинской стороной: Киев даже перестал делать вид, что стремится к их выполнению, и настаивает на их пересмотре — вопреки обещаниям Зеленского в ходе последней встречи в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже;

— невыполнение Украиной взятых на себя обязательств привело к тому, что президент России Владимир Путин практически прекратил контакты со своим «украинским коллегой», по факту уравняв его с предшественником, ответственным за многолетнюю кровавую бойню в Донбассе.

В общем, попытка вылечить заболевшую «евромайданом» Украину при помощи зеленки и вазелина не удалась. И это — главный итог первого года правления Зеленского. Поэтому будет ли второй — большой вопрос.