Голикова сообщила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Москва, 20 мая. Решение о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будет принято в ближайшее время. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время правительственного часа в Совете Федерации.

«Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время», — сказала она.

По словам Голиковой, более 70 из 85 регионов РФ уже готовы к оснащению пунктов проведения экзамена средствами индивидуальной защиты. Также вице-премьер напомнила, что государственная итоговая аттестация (ГИА) учащихся девятых классов в этом году отменена. Как сообщает Infox.ru, итоговые оценки девятиклассникам выставят на основании годовых.

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на жизнь российских школьников. Так, весной школам пришлось перейти на дистанционное обучение, а также досрочно завершить учебный год.

Что касается ЕГЭ, то ранее звучало несколько предложений о переносе или отмене экзамена. Как пишет «ФедералПресс», уже было принято решение не проводить в этом году ЕГЭ по базовой математике.

Ранее руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», что регионы РФ не смогут провести ЕГЭ до снятия ограничений в Москве. Кроме того, она положительно оценила предложение принимать в вузы только по результатам профильных экзаменов, без необходимости сдачи общих дисциплин.