Названо опасное осложнение при коронавирусе

Москва, 20 мая. Доктор медицинских наук, член комитета Государственной думы по охране здоровья Валерий Елыкомов рассказал об опасном осложнении при коронавирусе.

По его словам, примерно у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки опасного тромбоза. Как объяснил специалист, он возникает из-за воспаления легких и может быть виновником многих смертей.

Как пишет «Парламентская газета», тромбоз является ни чем иным как диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови, или ДВС-синдром. По словам специалиста, он опасен тем, что блокирует микроциркуляцию жизненно важных органов, в первую очередь легких.

«Вскрытия, которые были проведены среди «ковидных» больных, показали, что у некоторых из них развивалась полиорганная недостаточность, были поражены печень, почки, надпочечники и ряд других органов, поражение которых приводит к фатальному концу», — сказал медик.

Для борьбы с этим, по словам эксперта, при лечении нужно применять антикоагулянты. Подобная технология использовалась во время эпидемии свиного гриппа 2009 года, например, в Алтайском крае.

«Потом она многократно применялась при прочих тяжелых поражениях легких. Технология, кроме гепарина, включает в себя плазмаферез, то есть очистку крови, и введение свежезамороженной плазмы», — объяснил Елыкомов.

При этом врач не рекомендовал принимать какие-либо лекарства для профилактики тромбоза.

«Лечиться нужно тогда, когда человек болен, причём в тяжёлой форме», — уточнил он.

Когда коронавирус протекает в легкой форме, организм справляется сам.