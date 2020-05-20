Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названо опасное осложнение при коронавирусе

53
0 Оставить комментарий

Названо опасное осложнение при коронавирусе

Москва, 20 мая. Доктор медицинских наук, член комитета Государственной думы по охране здоровья Валерий Елыкомов рассказал об опасном осложнении при коронавирусе.

По его словам, примерно у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки опасного тромбоза. Как объяснил специалист, он возникает из-за воспаления легких и может быть виновником многих смертей.

Как пишет «Парламентская газета», тромбоз является ни чем иным как диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови, или ДВС-синдром. По словам специалиста, он опасен тем, что блокирует микроциркуляцию жизненно важных органов, в первую очередь легких.

«Вскрытия, которые были проведены среди «ковидных» больных, показали, что у некоторых из них развивалась полиорганная недостаточность, были поражены печень, почки, надпочечники и ряд других органов, поражение которых приводит к фатальному концу», — сказал медик.

Для борьбы с этим, по словам эксперта, при лечении нужно применять антикоагулянты. Подобная технология использовалась во время эпидемии свиного гриппа 2009 года, например, в Алтайском крае.

«Потом она многократно применялась при прочих тяжелых поражениях легких. Технология, кроме гепарина, включает в себя плазмаферез, то есть очистку крови, и введение свежезамороженной плазмы», — объяснил Елыкомов.

При этом врач не рекомендовал принимать какие-либо лекарства для профилактики тромбоза.

«Лечиться нужно тогда, когда человек болен, причём в тяжёлой форме», — уточнил он.

Когда коронавирус протекает в легкой форме, организм справляется сам.

Названо опасное осложнение при коронавирусе

Новости партнеров

Источник: Парламентская газета
Новости партнеров