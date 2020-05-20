Зеленский подтвердил готовность к любым форматам переговоров по Донбассу

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату​​​. Мне все равно, нам нужен результат», — сказал он на пресс-конференции в среду.

Зеленский отметил, что в последнее время у него не было переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что в период коронавируса все страны направили все силы на то, чтобы преодолеть распространение заболевания.

«Действительно у меня сейчас не было встреч с ним в любом формате, не было звонков, сейчас все страны, каждый занимается из-за коронавируса своей страной», — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, глава Украины объяснил, почему не состоялся саммит в Берлине по вопросу урегулирования в Донбассе. Зеленский сообщил, что мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса. Зеленский добавил, что обмен удерживаемыми лицами будет возобновлен после окончания эпидемии.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.