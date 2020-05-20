Голикова сообщила о разработке в России 47 вакцин от коронавируса

Москва, 20 мая. В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению, Голикова затронула и вопрос о разработке вакцин.

По ее данным, в настоящее время специалисты работают над созданием 47 вакцин от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания отечественной вакцины для иммунопрофилактики заболевания планируется начать через месяц. Помимо этого, ведутся разработки лекарственных препаратов полного цикла, которые уже доступны для клинической практики.

Отметим, что в России каждый день проводится более 150 тыс. тестов на COVID-19. Для помощи пациентам с коронавирусом были оперативно переподготовлена более 1,4 млн специалистов, развернуто более 130 тыс. специализированных коек, в том числе с реанимационной защитой.

Предпринятые меры, а также введение ряда ограничений позволили не допустить взрывного распространения коронавируса. Сегодня в России было снова выявлено менее 9 тыс. новых случаев заболевания. В ряде регионов обстановка стабилизируется, что позволяет постепенно ослаблять временные запреты.